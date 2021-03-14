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الكاتب عماد حسين يعلن إصابته وزوجته وأولاده بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ عماد حسين إصابته وزوجته وأولاده بفيروس المستجد.

وقال حسين في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. والحمد لله على كل شيئ..
أصبت أنا وزوجتي نهال لطفي، وأولادي بكورونا.. نحتاج منكم جميعًا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء".

وأضاف: "أعذورني مقدمًا فلن أكون قادرًا على الرد على الاتصالات الهاتفية. حتى تمر هذه المحنة بسلام وبأقل الأضرار. خلوا بالكم من نفسكم.. الصحة شيئ مهم جدًا لا ندركه إلا عندما نفقده".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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