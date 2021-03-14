وزيرة الهجرة: الدولة نجحت في أزمة المصريين العالقين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرأة المصرية أثبتت دورها في كافة المجالات، وظهر ذلك واضحًا أثناء الانتخابات التي شهدتها البلاد سواء النواب أو الشيوخ، فالمرأة هي أول من وقف أمام لجان الاقتراع، قائلة: "المرأة المصرية بـ100 راجل ومعروفة بقوتها".

وأضافت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الشئون العربية برئاسة النائب يسري المغازي، أن مشكلة الكفيل هو نظام دولة أو نظام مملكة وعلينا أن "نظبط أمورنا" من خلال معرفة الحقوق والواجبات حتى لا نصطدم بأي أمر.

وعن أزمة العالقين، أكدت مكرم أن الدولة أثناء بداية أزمة كورونا أعادت 77 ألف مواطن مصري من كل مكان وجميع الشرائح دون استثناء، موضحة أن الأمر لم يقتصر على جزر المالديف كما روج البعض، قائلة: "نجاح الدولة في أزمة العالقين يحسب ويشهد للدولة المصرية".

وأضافت الوزيرة أن هناك حرب واضحة على اللغة العربية لطمس الهاوية وتفريغ المجتمع من لغته، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت مبادرة اتكلم عربي لتشجيع المصريين بالخارج وابناءهم على التحدث بالعربية، مطالبة اللجنة الانضمام لهذه المبادرة وتشجيع الاهتمام باللغة العربية.

وأوضحت الوزيرة أن عودة وزارة الهجرة منذ عام 2015، قدم الكثير للمصريين بالخارج سواء من خلال قنوات الاتصال أو حل مشكلات بجانب أن هناك احترام متبادل بين الوزرات لأن الهدف هو مصلحة المواطن.