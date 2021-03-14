شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية في القرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، بالمرور على مركز الأمراض المتوطنة بالقرين، لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمركز، ومستشفي القرين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بالمبني الجديد لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

وخلال زيارته لمركز الأمراض المتوطنة، تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير ورفع كفاءة المركز، والتي تم دعمها من ميزانية المديرية بتكلفة أكثر من ٣٥٠ ألف جنيه، وذلك بحضور مدير الإدارة الصحية بالقرين، ومشرفي الإدارة الهندسية بالمديرية على الأعمال الجارية، ووجه وكيل الوزارة ببعض الملاحظات في التشطيبات النهائية، ومعالجة بعض السلبيات بها، وأكد على مشرفي الإدارة الهندسية بإجراء أعمال التطوير وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة، مع مدير الإدارة الصحية بالقرين إستعدادات الإدارة الخاصة بتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية من حملة شلل الأطفال المقبلة والمقرر تنفيذها في نهاية الشهر الجاري، وأهمية الإشراف الفني على الحملة وعلي عمل الفرق المتحركة والمرافق اللصيق لهم، وناقش خطة العمل بالمبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية لطلبة المدارس بعد إستئناف العمل بها عقب انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

كما تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفي القرين المركزي، وحرص على الإستماع إلى المرضي بقسم الكلي الصناعي، والتأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإرتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي، كما قام بمناظرة السجلات والتقارير الطبية للمرضي، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات الصحية والبيانات الطبية للمريض بالتذكرة الخاصة به، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية في الأقسام الحرجة، والإجراءات التمريضية المتبعة أثناء تقديم الخدمة الطبية لمرضي الكلي، والخدمة العلاجية للمرضي الأقسام الداخلية، وفقاً لمعايير الجودة.

كما تفقد وكيل الوزارة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بالمبني الجديد، وناقش مع إدارة المستشفي التوصيف الوظيفي للمبني، ومدي احتياجات الأقسام الطبية في التوسعة، وفقاً لمؤشرات أداء العمل والتردد عليها، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي ٢٠ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.