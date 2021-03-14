شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال جثمان فلسطيني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات المصرية عن ادخال جثة فلسطيني إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري، بعد وفاته داخل الاراضي المصرية.

بدورها قالت سفارة دولة فلسطين بمصر أنه وصل جثمان الفقيد سمير محمد محمد مسعود ( ٥٩ عاما ) إلى معبر رفح البري، حيث وافته المنية في مصر .

وتقدم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة موظفي السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية، بخالص العزاء والمواساة القلبية لأهل الفقيد وآل مسعود الكرام؛ سائلين المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم في مصابهم الجلل وأن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته.