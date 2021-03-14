شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية ضد فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

وأوضح الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأنه تم توفير الجرعات اللازمة لتطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية وكليات ومعاهد القطاع الصحى بالجامعة مؤكدا بأنه عملية التطعيم هي إختيارية وليست إجبارية على الجميع، وأن من يريد التطعيم عليه تسجيل الرغبة والتوقيع على الموافقة المستنيرة بإدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية. واوضح بأنه تم تخصيص معمل المهارات الاكلينيكية بالدور الثالث بكلية كمقر لحملة التطعيم.

من جانبه أشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأنه تم وضع خطة تنظيمية لعملية التطعيم، حيث أوضح بأنه تم تكوين لجنة طبية للإشراف على عملية التطعيم وكذلك المتابعة بعد التطعيم من أقسام (طب الأسرة- الباطنة العامة الصحة العامة وطب المجتمع) برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة لمتابعة الحالات أثناء عملية التطعيم وبعدها.

واضاف الصاوى انه لتفادى الزحام وعدم إهدار أي جرعات حيث أن الفايل الواحد مخصص لتطعيم عشرة أشخاص تم تكليف إدارة العلاقات العامة بإعداد كشوف التطعيم حيث يحتوى كل كشف على عشرة أسماء يتم تخصيص موعد محدد لهم سيتم إبلاغه (باليوم والساعة) يلتزم بالحضور فيه. كما يكون هناك تسجيل فورى للأسماء والجرعات على الموقع الخاص بالتطعيم.

كما قامت إدارة المستشفيات الجامعية بتوفير إختبار الأجسام المضادة لمن يرغب في الكشف قبل عملية التطعيم يشرف عليه قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.