شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد .. تعرف على أسعاره في جميع البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية، في نهاية تعاملات اليوم الأحد ، الموافق 14 مارس 2021 ما بين قرش الى ثلاثة قروش في أغلب البنوك ليصل أقل سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم إلى 15.72 و15.62 وأعلى سعر 15.75 و15.65 للبيع والشراء على الترتيب.

وجاءت أسعار الصرف في البنوك المصرية كالتالي:

- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك الإسكندرية 15.62 15.72 البنك العربي الأفريقي الدولى 15.63 15.73 البنك التجاري الدولي (CIB) 15.62 15.72 البنك الأهلي المصري 15.64 15.74 البنك الأهلى الكويتى- مصر 15.65 15.75 بنك عودة 15.63 15.73 البنك المصرى لتنمية الصادرات 15.65 15.75 بنك مصر 15.64 15.74 بنك قناة السويس 15.62 15.72 كريدى أجريكول 15.65 15.75 بنك مصر ايران 15.63 15.73 بنك بلوم 15.63 15.73 بنك HSBC 15.65 15.75 بنك التنمية الصناعية 15.63 15.73 بنك الكويت الوطني NBK 15.63 15.73 المصرف العربى الدولى 15.63 15.73