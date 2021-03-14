شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، أعمال رصف شوارع مدينة بنها.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع ٨ بمدينة بنها، حيث تابع أعمال وضع الطبقة الرابطة بطول الشارع وتعديل بالوعات الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، موجها بدفع الأعمال والعمل على تسيير الحركة المرورية وتكثيف العمل ليلا ونهارا .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، والذي يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، وتتضمن أعمال التطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه، حيث تتم كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق وإدارة التطوير الحضري بالمحافظة.

وتشتمل أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، على رصفه بالرخام وبلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع المحافظ أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، وقد شدد الهجان على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بداية من الكورنيش وحتى مستشفى الحميات، كما تابع أعمال رصف الأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك بعد تركيب أعمدة الإنارة والتشجير، مشيرا أن الشارع يعد من الشوارع الرئيسية التي ستحدث إنفراجة مرورية كبيرة، موجها بدفع الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم الطريق ضمن أعمال تطوير شوارع مدينة بنها.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق كفر الجزار/ورورة/ميت الحوفيين، حيث تم توسعة الطريق بعرض 11 متر بطول 2.8 كم٢ ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 13 % باعتماد مالي 9.5 مليون جنيه، وخلال تفقد المحافظ أعمال الرصف وجه بإنشاء بلدورات على جانبي الطريق وإنارة الأعمدة وزراعة الطريق بالأشجار والنخيل.

و تفقد الهجان أعمال تطوير ورصف مدخل طريق الرملة بمدينة بنها بطول 1400متر بتكلفة 10مليون جنيه، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجّه بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لإستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها، تفقد المحافظ أيضا أعمال رصف الشارع، حيث شدد الهجان على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، كما تابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك واستكمال أعمال الانارة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة وأبنائها.