شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي وكورنيش طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بمدينة طنطا،، بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الإسكندرية حيث أكد المحافظ على الانتهاء من هذا المحور الحيوي الشهر القادم والذي سيربط بين الطريق السريع وميدان المحطة ويساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث تابع المحافظ تركيب البازلت بطول الشارع، استكمال أعمال الممشى وطلاء واجهات العمارات المطلة على الشارع، مؤكداً أنه عقب الانتهاء من تلك الأعمال بنهاية الشهر القادم سيكون الشارع جاهزاً لاستقبال المواطنين من كافة أنحاء الجمهورية لزيارة أحد أهم الأماكن الأثرية والسياحية بالغربية مشيراً إلى أن أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي هي ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية واستعادة الوجه الحضاري للعاصمة والمساهمة في وضع المحافظة على خريطة السياحة الدينية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء كورنيش طنطا الجديد في مرحلتيه الثالثة والرابعة، حيث تابع المحافظ دهان الأسوار الحديدية، تركيب التند ووضع الانترلوك على جانبي الطريق بدايةً من نهاية شارع الأشرف وحتى الطريق الزراعي، كما تفقد المحافظ أعمال تدبيش ترعة القاصد بدايةً من نهاية سكة المحلة وحتى كوبري فاروق.