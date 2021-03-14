شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفض نشر النص الكامل لتقريرها عن جماعة الإخوان الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة البريطانية رفضها نشر التقرير الكامل عن تقييمها لجماعة الإخوان الإرهابية، مكتفية بنشر ملخّصه منذ نحو 5 سنوات.

وقالت الحكومة في رد مكتوب إلى أحد اللوردات الذي كان قد طالبها بالنشر إنه «لا توجد خطط لنشر المراجعة الداخلية لجماعة الإخوان، والتي تمت عام 2014، ويظل تقييمنا للإخوان على النحو المبين في ملخص التقرير الذي نُشر في ديسمبر 2015».

وأضاف الرد: «تواصل حكومة المملكة المتحدة تقييم أنشطة جماعة الإخوان عندما يكون ذلك مناسبًا، للتأكد من أن موقفنا يستند إلى أحدث المعلومات المتاحة، وسننظر في اتخاذ إجراء ضد التزامات النشر أو إعلان المراجعة، حيثما يتم استيفاء الحدود القانونية حينها».

كانت المصرى اليوم نشرت في وقت سابق مطالبة اللورد مالزفورد، عضو مجلس اللوردات، الحكومة البريطانية نشر النص الكامل للتقرير الذي تم في 2014 حول جماعة الإخوان وأنشطتها، كما طلب من الحكومة بيان التقييم الذي قامت به للجماعة في ضوء ملخص التقرير الذي يفيد بأن الجماعة تشكل تهديدًا أساسيًا للدول العريقة، كما تمثل خطرًا على المصالح الوطنية والأمن القومي.

وأكد مالزفورد وجوب تحرير تقرير جديد عن جماعة الإخوان في ضوء المستجدات الراهنة.

ومالزفورد عضو في المجموعة البريطانية المصرية، والتى تضم 61 من أصدقاء مصر في مجلسى العموم واللوردات، وهى المجموعة التي أسسها سمير تكلا المصري المقيم ببريطانيا منذ 1968. وفى تعليقه على الرد قال تكلا ل «المصرى اليوم» ان الجهود سنتواصل لكشف وتعرية جماعة الإخوان، وأظهار خطورة تغلغلها في بريطانيا وغيرها، ولحفز الحكومة البريطانية على اتخاذ مواقف اكثر فاعلية ضد الجماعة التي بات تهديدها يطال الجميع.