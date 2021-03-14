شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: منظومة محطات تحلية مياه البحر إضافة تنموية على أرض سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن قطاع المياه يشهد اهتماما كبيرا بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، حيث تأتى المياه في مقدمة أولويات التنمية على أرض سيناء .

وأكد المحافظ في تصريح له، أن قطاع المياه شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.. فهناك منظومة متكاملة للمياه والصرف الصحى يجرى تنفيذها على أرض سيناء، وذلك طبقا للاستراتيجية التي أعدتها الدولة وتعمل على انجازها بتعظيم الاستفادة من مياه البحر لتوفير احتياجات المواطنين منها عن طريق محطات التحلية، إلى جانب الدعم عن طريق محطة ترشيح المياه بالقنطرة شرق وضخ حصة المحافظة بواسطة خط مياه النيل .

وأشار المحافظ إلى وجود عدد 32 محطة في شمال سيناء بطاقات مختلفة ضمن منظومة محطات التحلية تنتشر في مختلف مناطق المحافظة.. منوها إلى أنه تم مؤخرا في أكتوبر الماضى افتتاح وتشغيل عدد 4 محطات لتحلية المياه بطاقة 25 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا، وذلك بخلاف المحطة العملاقة الجارى اقامتها غرب العريش بطاقة 100 ألف مترا مكعبا من المياه كمرحلة أولى تزداد إلى 300 ألف مترا مكعبا في النهاية لدعم المياه بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتعد الأكبر من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية.