شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» والعمل الليبية يبحثان فرص عمل للمصريين في إعمار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد كبار مسئولي وزارتي القوي العاملة، والعمل الليبية جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة، لبحث التعاون المشترك، في إطار قرار مجلس الرئاسي الليبي فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حالياً .

واتفق الطرفان على الاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الالكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال ،واعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات في الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين .

ضم وفد وزارة القوي العاملة آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والمستشار القانوني للوزارة إيهاب عبدالعاطى، وإمام عدوى مستشار الوزير لصندوق الطوارئ ومركز المعلومات .

كما ضم الوفد الليبي، يوسف عبدالله مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس الوفد، وعماد عمران الزروف مدير مكتب وزير العمل الليبي، وعبدالعزيز على مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل الليبي، وسلمى عاشور العباسي عضو اللجنة، محمد على بروطه مدير إدارة التشغيل بالوزارة، وأبوبكر على أبوشناف مستشار السفارة الليبية بالقاهرة .