شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا كوناكري تستعين بخبرات مصر في السياحة و الأثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الوزير إبراهيم كابا وزير خارجية غينيا كوناكري خلال زيارته الحالية لمصر على رأس وفد رسمي لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وقد حرص وزير خارجية غينيا كوناكري على أن يستهل زيارته الرسمية لمصر بلقاء وزير السياحة والآثار لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالي السياحة والآثار .

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور خالد العناني بالوزير إبراهيم كابا والوفد المرافق له، مؤكدا على استعداد الوزارة التام لتقديم كافة السبل الممكنة للتعاون، كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة منذ أول يوليو الماضي وإجراءات السلامة الصحية المطبقة في جميع المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية بالإضافة إلى مقومات مصر السياحة ومقاصدها السياحة والأثرية المتنوعة والمختلفة.

وخلال اللقاء أشار وزير خارجية غينيا كوناكري إلى أن حرصه على أن يبدأ الاجتماعات الثنائية مع الجانب المصرى من وزارة السياحة والآثار ينبع مما لمصر من خبرات كبيرة ومتراكمة في مجالى السياحة والآثار.

وأكد وزير خارجية غينيا كوناكري على حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير قطاع السياحة والاستعانة بالكوادر المصرية في مجال المتاحف والترميم وذلك لتميز مصر في هذا المجال.وفي نهاية اللقاء تبادل الوزيران الهدايا التذكارية.