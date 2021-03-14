شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: «تناسليات الهرم» ينجح في نقل الأجنة في الأغنام والماعز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه لأول مرة في مصر وفي معهد بحوث التناسليات يتم التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنه في الاغنام والماعز باستخدام منظار البطن الجراحي المحمول وقسطرة روبرتسون المتوافقه مع المنظار لغرض التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة باستخدام قصيبات السائل منوي أو جنين مجمد.

وأضاف «حسن» أن هذه الطريقة ملائمه وعمليه سريعة للتطبيق داخل المزرعة حيث تستغرق الحالة الواحدة للتلقيح أو نقل الأجنة اقل من 10 دقائق مما يوفر الوقت والمجهود كما ان الحالات التي يتم اجراء التلقيح أو نقل الأجنة لها تكون نسبه العشار منها مرتفعة بالمقارنة بالتلقيح عن طريقة عنق الرحم أو الطرق الجراحية التقليدية.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية أن هذه الطريقة تسهم في نشر ثقافيه التلقيح الاصطناعي ونقل وزراعه الأجنة في الاغنام والماعز على مستوي المزارع مما يساعد على التوسع في علاج مشاكل الخصوبة وكذلك التحسين الوراثي وتهجين السلالات للمجترات الصغيرة والذي بدوره يؤدي إلى زياده معدلات انتاج اللحوم والالبان ومن ثم زياده أرباح المربي

وأشار «حسن»، إلى أن هذه الطريقة تساعد في تهجين السلالات في الاغنام والماعز حيث يمكن الحصول على خراف وزن 70-80 كيلو عند عمر سنه بدلا«من السلالات المحلية التي لا يزيد وزنها عن 50 – 60 كليو وكذلك زيادة في انتاج اللبن في الماعز والاغنام.