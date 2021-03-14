شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل في معبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم العمل في معبر رفح البري بعد قيام السلطات المصرية بإعادة فتحه في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت المصادر إنه جرى إغلاق المعبر يومي الجمعة والسبت الماضيين، للعطلة الأسبوعية، حيث أعيد صباح اليوم الأحد فتحه لعبور المسافرين الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 2761 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 1286 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 1475 مسافرًا.