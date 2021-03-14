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التعليم تعلن مقررات شهر مارس لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائمة المقررات لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وقال شوقي في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن باقي المقررات للمرحلة الثانوية يجري إعدادها حاليًا وسيتم نشرها قريبًا.

التعليم تعلن مقررات شهر مارس لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي
التعليم تعلن مقررات شهر مارس لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي
التعليم تعلن مقررات شهر مارس لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي
التعليم تعلن مقررات شهر مارس لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي
التعليم تعلن مقررات شهر مارس لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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