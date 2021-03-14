شكرا لقرائتكم خبر عن وزارتي القوى العاملة والعمل الليبية يبحثان وضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد كبار مسئولى وزارتى القوى العاملة، والعمل الليبية، جلسة مباحثات، بديوان عام الوزارة، لبحث التعاون المشترك فى إطار قرار مجلس الرئاسى الليبى فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار الدولة الليبية، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبى من التخصصات المهنية المطلوبة حالياً .

واتفق الطرفان على الاستمرار فى تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال، وأعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم التوصل لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين .

ضم وفد وزارة القوي العاملة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والمستشار القانوني للوزارة إيهاب عبد العاطى، وإمام عدوى مستشار الوزير لصندوق الطوارئ ومركز المعلومات .

كما ضم الوفد الليبي، يوسف عبد الله مراد نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس الوفد، وعماد عمران الزروف مدير مكتب وزير العمل الليبي، وعبد العزيز علي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل الليبي، وسلمى عاشور العباسي عضو اللجنة ، محمد على بروطه مدير إدارة التشغيل بالوزارة، وأبو بكر على أبو شناف مستشار السفارة الليبية بالقاهرة .