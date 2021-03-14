شكرا لقرائتكم خبر عن «البيعة الإلكترونية» تشعل صراع «إرث» رئاسة «المحمدية الشاذلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلوح في الأفق بوادر أزمة عنيفة داخل الطرق الصوفية الشاذلية عقب رحيل الشيخ نور محمد عصام زكي إبراهيم، الذي لم يترك وريث ذكر لتولي رئاسة الطريقة المحمدية الشاذلية (العشيرة المحمدية) أكبر الطرق الصوفية الشاذلية في مصر، ورغم تدخل المشيخة العامة للطرق الصوفية في تعيين الشيخ زكي الدين حفيد مؤسس الطريقة الإمام محمد زكي إبراهيم شيخًا للطريقة إلا أن أسرة الشيخ الراحل اختارت ابن شقيقه الذي لم يبلغ سن الرشد والمعروف إعلاميًا بـ«يوسف الصغير».

وتسبب وجود شيخين للطريقة المحمدية الشاذلية (العشيرة المحمدية) في انشقاق الطريقة المحمدية الشاذلية بين احترام كلمة المشيخة العامة للطرق الصوفية التي يترأسها الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الذي عين الشيخ زكي الدين وبين الولاء لأسرة محمد عصام زكي إبراهيم ونجله نور الراحلين، التي اختارت يوسف الصغير.

ورغم مبايعة أغلب قيادات الطريقة المحمدية الشاذلية (العشيرة المحمدية) أو ما يتم توصيفهم داخل الوسط الصوفي الشاذلي بـ«الكبار» للشيخ زكي الدين باعتباره المؤهل لقيادة الطريقة لصلة نسبه للإمام المؤسس محمد زكي الدين، إلا أن أسرة الشيخ اقنعت عدد من قيادات الطريقة بالصعيد والذين يمثلون عائلات كبيرة كلها من مريدي الطريقة الشاذلية بوجود وصية من الشيخ الراحل محمد عصام زكي إبراهيم تطالب باختيار شخص من نسله ويحمل اسمه لقيادة الطريقة وهو ما وضع المشيخة في ورطة ومخاوف من إصدار قرار رسمي يتسبب في الانشقاق بشكل دائم.

وأظهرت الأزمة ما يعرف بـ«البيعة الإلكترونية» وهي حيلة لجأ إليها أسرة الشيخ عصام زكي إبراهيم، في تصوير فيديو كل قيادي في الصعيد من وكلاء وخدام أضرحة تابعين للعشيرة المحمدية يعلن مبايعة للشيخ يوسف الصغير على الصفحة الرسمية للطريقة المحمدية الشاذلية على الفيس بوك، وهو رد عليه كبار الطريقة بفيديوهات تظهر مبايعة الكبار داخل المقر الرئيسي للإعلان حسم الأمر ووقوف الجبهة الأكبر مع الشيخ زكي الدين المختار من مشايخ الطرق الصوفية.

جاءت البيعة الإلكترونية جبهة أسرة الشيخ عصام زكي من أسوان والدقهلية الذين أعلنوا البيعة والانشقاق من الطريقة.

وجاءت نص البيعة الإلكترونية ليوسف الصغير كالاتي: أنا ... منصبه الإداري داخل الطريقة المحمدية الشاذلية ... أبايع الشيخ يوسف ولاء بن محمد عصام زكي إبراهيم، لأنه أقرب قربى للشيخ الراحل نور بن محمد عصام زكي إبراهيم، رضي الله عنهم جميعا«.

أما جبهة كبار الطريقة المحمدية الشاذلية (العشيرة المحمدية) تداولوا فيديو بشكل إلكتروني عبر واتس آب وفيس بوك بمبايعة وإمامة الشيخ زكي الدين لهم في الصلاة وحلقة ذكر الصوفية (الحضرة) داخل المسجد الرئيسي للطريقة المحمدية الشاذلة بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة، وهو ما يعني استلام الشيخ الجديد زمام الأمور.

المشيخة العامة للطرق الصوفية أكدت على لسان رئيسها الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية وهو المسؤول عما يخص المجتمع الصوفي، وإدارته أمام الدولة اختار الشيخ زكي الدين جمال الدين، وأن القرار شبه متفق عليه.

القانون 118 لسنة 1976 المنظم لشؤون الطرق الصوفية، وضع للمجلس الأعلى للطرق الصوفية معايير لقبول تعيين شيخ طريقة صوفية كالآتي

أولا.. شيخ الطريقة يعد هو الرئيس الإداري والروحي للطريقة، ويتولى مسؤولية الإشراف على الطريقة.

ثانيا: يعين شيخ الطريقة وفقًا للشروط الآتية:

1- بلوغ سن الرشد ويتمتع بالحقوق السياسية والمدنية.

2- أن يكون سجله خالي من أي جنحة مخالفة بالشرف والأمانة أو جناية وليس بمقدورة رد الاعتبار والتمتع بسمعة طيبة.

3- والالمام بمبادئ الشريعة الإسلامية وجيد في القراءة والكتابة، ومن أهل التقوى والصلاح.

‏4- لم يكن متولي رئاسة أي طريقة صوفية آخري.

‏5 – يصدر قرار بتعيينه كشيخ طريقة من رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما حدد القانون أولوية في ترشيح لشغل منصب شيخ طريقة في حال خلو المنصب أما بحالة الوفاة أو التخلي عن الرئاسة وحددت بأربعة بنود ..

1- الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق وأن كان قاصراً عين له وصيا بمنصب وكيل للطريقة لحين بلوغ الصبي سن الرشد ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وعلى هذا المنوال.

2- أشقاء شيخ الطريقة من الذكور ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره .

3- ذوى قربى ثم الأقرب فالأقرب منهم .

4- أحد كبار رجال طريقة الصوفية التي خلا منصب الشيخ منها ولابد أن تتوافر فيه شروط البلوغ والأهلية.