شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعي رئيس أتيليه الإسكندرية : «جمع بين العلم والإبداع الثقافي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الأحد، الدكتور محمد رفيق خليل رئيس أتيليه الإسكندرية وأستاذ الجراحة بكلية الطب ونقيب أطباء الإسكندرية السابق والذي غيبه الموت صباح الأحد عن عمر يناهز الـ72عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة في بيان، الأحد، إن الراحل كان أحد المتميزين الذين جمعوا بين العلم والإبداع الثقافي باعتباره طبيبا يمتلك الموهبة الأدبية في الكتابة والشعر، مشيرة إلى أنه حظى بحب واحترام الوسط الثقافي لإيمانه الشديد بقيمة القوى الناعمة في حياة الشعوب وتشكيل وجدانها.

وأكدت وزيرة الثقافة أنه بذل الكثير من الجهد لخدمة المجال الثقافي السكندري وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور محمد رفيق حبيب أستاذ الجراحة بكلية طب الإسكندرية ونقيب أطباء الإسكندرية السابق، من أشهر مثقفي مدينة الثغر وشغل منصب رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية.