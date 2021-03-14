شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 أشهر.. الحكومة تقرر عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافة والفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية.

وقدمت وزيرة الثقافة الشكر لدولة رئيس الوزراء، وقالت إن إقامة الفعاليات في الأماكن المفتوحة يساهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر كما يخلق فرص جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وأشارت أن عودة المهرجانات يساعد على التواصل مع العالم بالقوة الناعمة وخاصة مع الأشقاء من القارة الإفريقية كما وجهت عبدالدايم إلى جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على إرادة الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مما يبرز قيمة القوة الناعمة كأحد المحاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.