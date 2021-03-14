شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب مراسل التلفزيون المصري في شمال سيناء بعد صراع مع المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيب الموت الزميل ماهر إسماعيل مراسل التلفزيون المصري بشمال سيناء، بعد صراع مع المرض.

وكان «إسماعيل»، 61 عامًا، أصيب بوعكة صحية منذ أسبوعين، وتم حجزه في مستشفى العريش العام، حيث انتقل إلي جوار ربه في وقت مبكر من صباح الأحد

ويعد إسماعيل من رواد العمل الصحفي والإعلامي بشمال سيناء، فقد عمل مراسلا لعدة صحف مصرية وعربية، كما عمل خلال الفترة الماضية مراسلا للتلفزيون المصري بشمال سيناء.

وقد نعي اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء، الفقيد، حيث كان عضوًا مؤسسًا في الاتحاد منذ نشأته قبل سنوات.