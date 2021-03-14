شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: توجد رسائل إيجابية من قطر لاستعادة العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك سعي لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة بين الرباعي العربي وقطر، وأضاف تعليقا على أسئلة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حول التزام قطر بالاتفاق: «أن مكونات ذلك هو تنفيذ الالتزامات الواقعة علينا ونتوقع من قطر تنفيذ التزاماتها».

أضاف وزير الخارجية خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، أن لجنة متابعة الاتفاق تراجع العناصر والالتزامات في هذا الشأن، ومن المبكر الحكم بشكل نهائي على نتائج القمة لأنها قيد المراجعة والمداولة والتقييم، موضحا أنه إذا لم يوجد التزام سندخل صفحة أخرى.

وتابع: «العلاقات مع الأشقاء العرب تنتهج سياسة الشراكة وهذا المنهج من كافة الأشقاء ونتطلع لتفعيل الالتزامات القائمة، وهناك رسالة إيجابية من الأشقاء في قطر بأنهم يرغبون وعازمون على استعادة زخم العلاقة في كافة النواحي السياسية والاقتصادية».