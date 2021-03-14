شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : تنفيذ 11 مدرسة حقلية لمحاصيل القمح والفول البلدي والبصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المركز للتدريب والإرشاد، إنه تم تنفيذ 11 مدرسة حقلية خلال الفترة من 7 - 11 مارس الحالي للنهوض بالمحاصيل الزراعية وذلك في إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع المزارعين ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس.

وأضاف وكيل مركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هذه المدارس الحقلية تستهدف لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين، موضحًا أنه تم تنفيذ 3 مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والقليوبية وأسوان ومدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي في منطقة النوبارية ومدرستين حقليتين لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج.

وأوضح وكيل مركز البحوث الزراعية أنه تم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية و3 مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والغربية وكفرالشيخ ومدرسة حقلية لمحصول نخيل البلح بمحافظة الشرقية.