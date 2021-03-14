شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: شركاؤنا يغفلون الكثير من الإيجابيات.. ومنظمات دولية تركز على السلبيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العالم يشهد اهتماما متزايدا بحقوق الإنسان، وهي تهمنا قدر كل المهتمين بها، وأضاف خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد: «هناك جهود تبذلها الدولة من خلال تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل التنسيق لكيفية تجاوز أي سلبيات والارتقاء بمدى تمتع المواطن المصرى بحقوقه». وأكد على ضرورة مراعاة كافة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية عند تناول هذه القضايا.

تابع: «أن ما يثار من قبل بعض المنظمات العاملة في هذا المجال وبعض الدول به قدر من عدم التعرف الكامل والرؤية من منظور ضيق، ونحن ندير هذا الحوار بشفافية كاملة وليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه، ومصر تعيش بعد ثورتين في إطار ما حققته من استحقاقات انتخابية في انتخابات الرئاسة ومجلسى النواب والشيوخ وما شهده مجلس النواب من وجود تمثيل نسائى تجاوز 25% وهى نسبة لم تحقق في كثير من الدول المتقدمة».«.

وقال «شكرى»: «شركاؤنا كثيرا ما يغفلون كثير من الإيجابيات وبعض وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تركز على ما تراه سلبيات دون النظر لحقوق الإنسان من منظور شامل وأنه لن يكون هناك تقدم في ناحية دون أخرى».

وأشار إلى أن العلاقات بين الدول دائما ما تكون قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والبعد عن التوتر والصراع العسكرى، قائلا: «نمارس سياسة متزنة والتوترات والصراعات بالمنطقة تفرض علينا أعباء مثيرة وإضافية»، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لاستئناف عملية السلام في الأراضى الفلسطينية، مؤكدا أن تلك قضية محورية للدولة المصرية التي تعمل على التواصل مع طرفى الصراع من أجل إيجاد حل سلمى.

وطالب وزير الخارجية، بأن يضع المجتمع الدولى حقوق الإنسان الفلسطينى في مقدمة اهتماماته. وأشار إلى أن مفاوضات السلام قد تكون شهدت جمود خلال الفترة الماضية لاعتبارات داخلية في فلسطين وإسرائيل، وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، بالإضافة إلى حداثة الإدارة الأمريكية الجديدة والتى دائما ما يكون لها دورا مؤثرا في المفاوضات ودفع عملية السلام.