شكرا لقرائتكم خبر عن أمام البرلمان .. وزير الخارجية يكشف شروط مصر لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إنه إذا وجدنا تغيير حقيقى في السياسة التركية تكون متسقة مع الأهداف المصرية لاستقرار المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ستكون هي الأرضية المؤهلة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا.

وأضاف خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، أن الأقوال لا تكفى ويجب أن تكون مقرونة بأفعال تؤدى لعلاقات طبيعية. وأشار إلى أن مجموعة من التصريحات التركية تشير إلى فتح قنوات اتصال مع مصر في كل المراحل.

وتابع: «نحن حريصون على استمرار العلاقات بين الشعبين، لكن الوضع السياسى مرتبط بمواقف سلبية اتخذتها القيادة التركية ضد مصر ولكن هذا لن يؤثر على علاقات الشعبين». مؤكدا على أنه لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي .