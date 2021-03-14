شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقى بوفد رفيع المستوى من بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأحد، وفد رفيع المستوى يمثل وزارة السياحة والطيران البيلاروسية، وذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها إلى مدينة شرم الشيخ، والي تشمل الإطمئنان على الاجراءات الإحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ الدولي فضلا على عقد بعض اللقاءات مع المسؤولين عن السياحة في شرم الشيخ والقاهرة، وذلك في سبيل تنشيط السياحة بين مصر وبيلاروسيا.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالوفد وتمنى له إقامة سعيدة، كما وجه لهم الدعوة إلى الوفد لحضور احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي 19 مارس الجاري.

حضر اللقاء اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ