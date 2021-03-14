شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة المصابين بـ كورونا .. كنائس قنا تعلن الإغلاق الكامل 20 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، الأحد، إغلاق كنائس محافظة قنا والقداسات 20 يومًا بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

أصدر أسقف قنا بيانًا جاء فيه «نظرا لازدياد حالات العدوى بفيروس كورونا في الأيام السابقة، بطريقة غير مسبوقة ومخيفة، وبالرغم من التنويه سابقًا بإيقاف القداسات في حالة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، لذلك تقرر إيقاف القداسات وخدمات الكنيسة بأنواعها من الغد الإثنين 15 مارس الجاري حتى الثاني من أبريل المقبل، ونصلي جميعا بروح واحدة ليرفع الرب الوباء».

وأضاف الأنبا امونيوس، وكيل مطرانية قنا، أن القرار جاء بعد ملاحظة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بشكل عام، وهذه الخطوة للحفاظ على أرواح المواطنين من المرض، خاصة بعد أن أظهرت بعض المؤشرات أن محافظة قنا من ضمن المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس.

اغلاق كنائس ٢٠ يوما بسبب ازدياد إصابات كورونا