شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار رئيس جامعة الفيوم عضوًا بالكونجرس الدولي للجيولوجيا وعلوم الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور إمام عبدالفتاح عميد كلية دار العلوم بجامعة الفيوم بجولة تفقدية في لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد، واطمأن على حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحان.

وشدد عميد كلية دار العلوم على تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات الطبية ومسافات التباعد الاجتماعي، كما طالب بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال عميد كلية العلوم بالفيوم إن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم قد تم اختياره عضوًا في الكونجرس الدولي للجيولوجيا وعلوم الأرض للعام الثاني على التوالي (المجلس الاستشاري Advisory Board Members) للمؤتمر العالمي للجيولوجيا وعلوم الأرض: Global Scientific Congress on Geology and Earth Science والمقرر عقده خلال الفترة من 25-26 أكتوبر 2021 في مدينة جوا بالهند.

وأضاف عميد كلية العلوم بالفيوم أن المؤتمر يناقش في دورته الحالية موضوع «توفير منهجيات البحوث المبتكرة للجيولوجيا وعلوم الأرض» وبخاصة في المجالات الآتية: الكيمياء الجيولوجية الحيوية، علم الأحياء الجيولوجية.والجيولوجيا التركيبية، الصفائح التكتونية، وعلم البراكين.وعلم الرسوبيات، وعلم الطبقات، وعلم الحفريات، وعلم الجيوكروكروغرافيا.والهيدرولوجيا، والهيدرولوجيا والكيمياء المائية.