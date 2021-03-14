شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل مديرة المساحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، المهندسة هبة الأدهم مدير مديرية المساحة، والمهندسة نهال عبدالعزيز مدير إدارة المساحة بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل التعاون المثمر بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة في عدد من المجالات.

أكد المحافظ أهمية اللقاء في مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمديرية المساحة ببورسعيد، واستعراض خريطة بورسعيد والمشروعات القائمة ببورسعيد حديثا في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد للارتقاء بكافة المجالات المقدمة للمواطنين، وناقش اللقاء تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة العامة المصرية للمساحة بما يحقق طموحات المحافظة في إقامة المزيد من المشروعات الخدمية لأبناء بورسعيد.