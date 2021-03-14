شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يناقش تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف بالحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس أيمن نافع، مسؤول مبادرة حياة كريمة لمحافظة الشرقية برئاسة الوزراء، ومحمود علاء، مندوب المكتب الفنى برئاسة الوزراء، ومسؤول مبادرة حياة كريمة بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وكذلك أعضاء مؤسسة حياة كريمة التابعة لرئاسة الجمهورية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، لبحث ومناقشة انطلاق تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركز ومدينة الحسينية .

تم خلال اللقاء استعراض خطوات بدء تنفيذ المشروع من خلال مد خط المياه وتشوين مواد البناء، وبداية أعمال الحفر لوضع أساسات المشروعات التي تضمنتها مبادرة حياة كريمة، والتي تشمل تنفيذ مشروع سكن كريم ومشروعات الصرف الصحي، بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعي، وتوصيل شبكات الاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، فضلا عن توفير خدمات الإنارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة إنارة، وتوفير الخدمات التعليمية بإنشاء مدارس جديدة، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات الصحية والشبابية، وإنشاء وحدات خدمات الطب البيطري، وإنشاء خدمات التضامن الاجتماعي، وأعمال إحلال وتجديد الكباري وتبطين وتغطية الترع بقطاع الري.

أشار المحافظ إلى أنه تم عقد اجتماعا تنسيقاً مع مسؤولي شركة الغاز الطبيعي، لبدء أعمال مد الغاز لمركز الحسينية، والذي يأتي ضمن تنفيذ مشروع حياة كريمة، حيث تشمل الأعمال الرفع المساحي والحفر ومد الشبكات والدفع النفقي للغاز.

ومن جانبهم قام أعضاء مسؤولي مبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومؤسسة حياة كريمة التابعة لرئاسة الجمهورية، بإطلاع المحافظ على أهم وآخر المستجدات في تنفيذ المشروع، مؤكدين أن العمل سيتم بالتوازي مع المشروعات القومية، ومشروعات البنية الأساسية والتحتية التي يتم تنفيذها من قِبل المحافظة والهيئات والشركات، ضمن تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية لمحافظة الشرقية للعام المالي 2020 / 2021، لتعم الفائدة على جميع المواطنين بمركز الحسينية في وقت قياسي .

خلال الاجتماع أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم عقد عدة لقاءات مع أهالي القرى والعمد التي سيقام بها مشروع سكن كريم ضمن خطة المبادرة، لاستضافة الأسر التي سيتم استبدال مساكنها التي لا تصلح للسكن بأخرى مطورة، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التضامن بالمحافظة، لتوفير خيام كسكن مؤقت لهؤلاء الأسر وتزويدها بالمراتب والأغطية لحين الإنتهاء من بناء المساكن الجديدة.