شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أعمال بناء مخالف في الأقصر والتحفظ على معدات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، الأحد، عن شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق المخالفة بحي جنوب، تحت إشراف وتنفيذ رجال الحي والمتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد عبدالصبور، مدير الإدارة بمجلس مدينة الأقصر.

وقال رئيس مدينة الأقصر، خلال عمل الحملة للمرور على مخالفات البناء في نطاق مدينة الأقصر، إن أحد أصحاب العقارات كان يقوم بالبناء من الداخل والباب الرئيسي للعقار مغلق، موضحًا أن إدارة المتابعة الميدانية كانت تتابع الموقف منذ فترة وجيزة منذ البدء في أعمال البناء لافتًا إلى أنه تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، بشارع بنك ساييب بمنطقة الفيروز، وبالمعاينة تبين القيام بأعمال البناء بدون ترخيص وبناء أدوار مخالفة.

وتم تحرير مخالفة لصاحب العقار بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والتي نص عليها القرار الصادر مؤخرًا ويسري على جميع محافظات الجمهورية ومنها الأقصر.

وشدد رئيس المدينة على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة والبناء العشوائي، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف بدون تراخيص والمخالفة للقرارات الوزارية.