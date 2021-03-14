شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يوفد وكيل وزارة التعليم للاطمئنان على مدرس وطالب أصيبا في حادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الأحد، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للاطمئنان على حالة أحمد محمود محمد حطب 16 سنة طالب بالصف الأول التجاري بمدرسة المقصبة التجارية ببر بحري، المصاب باشتباه نزيف بالمخ، ومحمود سعد محمود، مدرس لغة إنجليزية في مدرسة المقصبة الاعدادية المصاب بجرح قطعي بالقدم اليسرى وأجريت له عملية جراحية في حادث تصادم بين دراجة نارية كانا يستقلانها وسيارة ملاكي بالقرب من المدرسة، ونقلت سيارات الإسعاف الطالب للمستشفى العام،والمدرس لمستشفى البرلس، داعيا الله أن ينعم عليهما بالشفاء العاجل.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها اطمأنت على حالة الطالب والمدرس، وتواصلت مع الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى العام، لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للطالب والمدرس.