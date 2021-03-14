شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: شركاؤنا كثيرا ما يغفلون إيجابيات حققتها الدولة فى حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العالم يشهد اهتماما متزايدا بشأن حقوق الإنسان، وعلق على هذا الأمر، قائلا: "حقوق الإنسان تهمنا قدر كل المهتمين بها، وهناك جهود تبذلها الدولة من خلال تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل التنسيق لكيفية تجاوز أى سلبيات والارتقاء بمدى تمتع المواطن المصرى بحقوقه".

وأشار وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم، إلى ضرورة مراعاة كافة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية عند تناول هذه القضايا، لافتاً إلى أن ما يثار من قبل بعض المنظمات العاملة فى هذا المجال وبعض الدول به قدر من عدم التعرف الكامل والرؤية من منظور ضيق، مؤكدا: "ندير هذا الحوار بشفافية كاملة وليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه، ومصر تعيش بعد ثورتين فى إطار ما حققته من استحقاقات انتخابية فى انتخابات الرئاسة ومجلسى النواب والشيوخ وما شهده مجلس النواب من وجود تمثيل نسائى تجاوز 25% وهى نسبة لم تحقق فى كثير من الدول المتقدمة".

وأضاف سامح شكرى، وزير الخارجية، قائلا: "شركائنا كثيرا ما يغفلون كثير من الإيجابيات وبعض وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تركز على ما تراه سلبيات دون النظر لحقوق الإنسان من منظور شامل وأنه لن يكون هناك تقدم فى ناحية دون أخرى".