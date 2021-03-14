شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: على المجتمع الدولى وضع حقوق الإنسان الفلسطينى على رأس أولوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن العلاقات بين الدول دائما ما تكون قائمة على عدم التدخل فى الشئون الداخلية والبعد عن التوتر والصراع العسكرى، قائلا: "نمارس سياسة متزنة والتوترات والصراعات بالمنطقة تفرض علينا أعباء مثيرة وإضافية"، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لاستئناف عملية السلام فى الأراضى الفلسطينية، مؤكدا أن تلك قضية محورية للدولة المصرية التى تعمل على التواصل مع طرفى الصراع من أجل إيجاد حل سلمى.

ولفت وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم، للتشاور وتبادل وجهات النظر حول السياسة الخارجية للدولة، والموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية فى شأن القضايا الراهنة، إلى ضرورة أن يضع المجتمع الدولى حقوق الإنسان الفلسطينى فى مقدمة اهتماماته.

وأوضح سامح شكرى، أن مفاوضات السلام قد تكون شهدت جمود خلال الفترة الماضية لاعتبارات داخلية فى فلسطين وإسرائيل، وحالة عدم الاستقرار التى تعيشها الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، بالإضافة إلى حداثة الإدارة الأمريكية الجديدة والتى دائما ما يكون لها دورا مؤثرا فى المفاوضات ودفع عملية السلام.