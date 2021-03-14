شقيق "ضحية السلام": "المتهمون كانوا على خلافات معها بسبب الأسانسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قال "يوسف. م"، شقيق ضحية السلام، إنه توجد خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليها بسبب تكاليف "المصعد الكهربائي"، موضحًا أنه رغم دفعها للمبلغ المطلوب منها إلا أنهم تجاهلوا تركيبه، ما أدى لحدوث مشادات كلامية بينهم.

واستنتج "يوسف" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المشكلة التي دارت بين أخته والمتهمين كانت سببًا في جعلهم يحاولون طردها من الشقة، وعندما رفضت تهجموا عليها بعد رجوعها من العمل، وتعدوا عليها بالضرب ما أسفر عن سقوطها من الدور السادس محل سكنها بالعمارة، على حد قوله.

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أمرت بدفن السيدة بعد وفاتها إثر سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات في منطقة السلام.

وأضاف شقيق السيدة: "المنطق يقول أن شقيقتي لا يمكن لها أن تصعد فوق سور البلكونة وتنتحر بسبب قصر قامتها وثقل وزنها، معتقدا أن المتهمين هم من ألقوا بها من الأعلى".

وأكد أنه سينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بأحد شوارع منطقة النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.