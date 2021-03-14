خطيب "فتاة المترو": حررنا محضرا بجريمة التحرش.. والفيسبوك مسح الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال أحمد ناجي، خطيب فتاة تعرضت للتحرش من أحد الأشخاص في مترو الأنفاق، إنه حرر محضرا بالواقعة في قسم شرطة النزهة.

وأضاف "ناجي" في تصريحات لمصراوي، أنه فور إحالة البلاغ للنيابة العامة سيقدم الفيديو الذي صورته المجني عليه للمتهم.

وأشار إلى أنهما في انتظار قرار النيابة بتفريغ الكاميرات للاستدلال على المتهم والقبض عليه.

ونفى "ناجي" مسحه لفيديو الواقعة الذي نشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، موضحا أن سياسات الفيسبوك مسحت الفيديو وحظرته لمدة 24 ساعة، وأرجعوا القرار "لحماية الضحية والمتهم".

ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور»، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

وشرح ناجي على حسابه بفيسبوك أن الشاب استقل محطة قباء في التاسعة مساء أمس السبت، وعندما انتهز وجود الفتاة بمفردها انتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان وجلس في المقعد المقابل للفتاة وتحرش بها "بهذه الطريقة الحيوانية".