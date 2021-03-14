محافظ القاهرة: يوم الشهيد سيظل علامة فارقة في تاريخ الأمة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بمناسبة يوم الشهيد لتكريم عدد من أسر شهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع ورجال القوات المسلحة والشرطة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي الأزهر والكنيسة.

وأكد المحافظ، في كلمته، على أن عظمة التاريخ في عظمة أحداثه وعظمة أحداثه في عظمة صانعيه، وعظمة صانعيه في عظمة تضحياتهم فهي ليست دروسا من الماضي فقط بل نور يضيء الطريق إلى المستقبل.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أنه تم اختيار يوم 9 مارس من كل عام كرمز للاحتفال بيوم الشهيد تخليدا لذكرى استشهاد عزيزة على مصر شعبا وجيشا وهي ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذي استشهد عندما كان يتفقد أبناءه المقاتلين في هذا اليوم عند معبر المعدية شرق مدينة الإسماعيلية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن ذكرى ذلك اليوم تعد إبرازا للقدوة والمثل العليا لمصر بأن القوات المسلحة لا تنسى شهداءها وتخلد ذكراهم وترعى أسرهم عرفاناً بما قدموه لمصر.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن سقوط الشهداء يتوالى عبر التاريخ من أجل الحفاظ على كيان ومكانة مصر، أما مكانة جنود القوات المسلحة فعرفت في الحديث الشريف: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جنداً كثيفاً فهم خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم القيامة".

وأوضح عبدالعال، أن الشهيد هو الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى في سبيل الله وذلك لما رآه من فضل ربه وما أعده الله للشهداء، وقد جاء في حديث الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم": ما من قطرة دم أحب إلى الله تعالى من قطرة دم أسيلت في سبيل الله أو قطرة دمع في جوف الليل من خشيته".

وتابع: نحن لا نملك ألا أن نحني الرؤوس لهؤلاء الأبطال من تلك الأجيال العظيمة على ما قدموه لشعب مصر من تضحيات باذلين أرواحهم فداءً لوطنهم ترفع رايته عالية.

وأكد المحافظ، على أن يوم 9 مارس من كل عام هو تاريخ سطره دماء الشهداء نفتخر بهم ونعتز بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من تضحيات ويقدموا يوماً بعد يوم شهداء لهذا الوطن، وسيظل ذلك اليوم علامة فارقة في تاريخ الأمة المصرية ودرساً لأجيال متعاقبة على مدى التاريخ.

ولفت إلى أن مصر وما تحققه من بناء وتنمية في كل المجالات تحت رؤية قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، هو تحقيقاً لحلم المصريين لحياة كريمة ولتحقيق الخير للوطن وشعبه.

وفي نهاية كلمته وجه المحافظ الشكر والتحية لكل أب وأم وكل زوجة فقدت بطل استشهد وقدم حياته لوطنه ولكل مصاب قدم جزء من جسده فداءً للوطن، مشيرا إلى أن الشهداء سيظلون إلى الأبد رمزاً للعزة والكرامة والشرف والعطاء لما قدموه من تضحيات وبطولات لمصر.