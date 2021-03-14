اختبار كفاءة وشهادة بعدم تعاطي المخدرات.. 6 شروط يجب توافرها في سائقي النقل البري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 90 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد.

وتضمنت اللائحة التنفيذية، في الفصل الثالث من الباب الرابع شروط يجب توافرها في سائق المركبة.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

1- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية من الفئة المناسبة لنوع وحجم وسيلة النقل البري، وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

2- ألا يقل سنه عن 21 عاما.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

5- أن يحصل على شهادة صحية من المعامل المركزية لوزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه المواد المخدرة أو المسكرات.

6- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المناسب لنوع النشاط بأحد مراكز التدريب المعتمدة من الجهاز.

ويسري على مساعد السائق ما يسري على السائق من أحكام.

كما تسري أحكام هذه اللائحة وفق مادتها الثانية على كل ما يلي:

أولا: جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب على النحو الآتي:

- النقل البري للركاب بأجر.

- النقل البري بين المدن والمحافظات.

- النقل البري الحضري.

- النقل البري العابر للركاب "ترانزيت"

- النقل البري الدولي للركاب.

- النقل البري للرحلات.

- النقل البري التعليمي.

- النقل البري للركاب باستخدام التطبيقات الذكية "تكنولوجيا المعلومات"

- النقل السياحي.

- النقل البري للركاب لذوي الاحتياجات الخاصة.

- النقل البري باستخدام الحافلات عالية التردد.

- تأجير مركبات النقل البري للركاب.

- أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب التي يرى الجهاز إضافتها أو التي تستحدث مستقبلا.

ثانيا: جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للبضائع على النحو التالي:

- النقل البري للبضائع بأجر.

- النقل للحساب الذاتي.

- وسيط الشحن.

- تأجير مركبات النقل البري للبضائع.

- أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للبضائع التي يرى الجهاز إضافتها أو التي تستحدث مستقبلا.

ثالثا: نشاط وكلاء النقل البري للركاب والبضائع الداخلي والدولي.