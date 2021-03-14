اصطحاب الأسرة والخروج والعودة.. 5 حقوق جديدة للعمالة المصرية بعد إلغاء الكفيل السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد الموافق 14 مارس2021، تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية، وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية "إلغاء النظام الكفيل".

وقال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية، يمنح العامل بعض الحقوق والمميزات منها، إلغاء نظام الكفيل بعد أكثر من 72 عاماً

- يحق للعامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى عبر منصة "قوى" ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وتقوم المنشأة الجديدة بتقديم طلب نقل خدمات عامل وافد، يتم التأكد من تحقق الظوابط ومن ثم يتم إرسال رسالة للعامل الوافد بالإقرار في الرغبة في الإنتقال، وبعد ذلك يتم إشعار الموافقة لكلاً من المنشأة الطالبة للنقل والمنشأة المنقول منها العامل، وبذلك تتم عملية النقل حيث يتم إحتساب مدة العقد من تاريخ إتمام عملية الموافقة.

- يحق للعامل الوافد حرية السفر خارج المملكة بمجرد اختيار صاحب العمل إلكترونياً عبر منصة "أبشر" خلال سريان عقد العمل مع تحديد تاريخ المغادرة والعودة، وكذلك بالنسبة للخروج النهائي.

- يحق للعامل عدم تحمل دفع أي رسوم حكومية (رخصة عمل - الإقامة - رسوم الخدمة ).

- يحق للعامل فرصة حرية اصطحاب أسرته إلى المملكة.

- يحق للعامل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص به، عكس ما كان يحدث في نظام الكفيل.

وأشار حنفي، إلى أن هذه المبادرة، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة التعاقدية ودعم جاذبية سوق العمل، وحماية الأجور عن طريق توثيق عقود العمل إلكترونياً عبر منصة "مدد" وتقلل من المشاكل التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل عن طريق حل المشاكل إن وجدت إلكترونياً عبر منصة "ودي" وتحد من بلاغات الهروب.

كما أن هذه المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، على أن يستثنى منها المهن الخاصة " السائق الخاص - الحارس - العمالة المنزلية - الراعي " حيث ستستمر هذه المهن على النظام المتبع سابقاً دون تغيير .