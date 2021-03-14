شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة تعليم كفرالشيخ تشارك والدة شهيد برفع لافتة باسمه على مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ والدة الشهيد خالد حمدي السواحلي وأسرته في رفع ووضع لافتة تحمل اسم الشهيد على المدرسة الصناعية المتقدمة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ عقب قرار أعلنه أمس بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة.

جاء ذلك بحضور سلامة الويشى مدير عام التعليم العام، و غادة جابر النحاس مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء ،وهالة النواصره ، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية وإيهاب اللبيشى، وكيل الإدارة .

وأثنت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على عدد من المواهب الصغيرة لإلقائهم قصائد عن تضحيات الشهداء معربة عن تقديرها لتضحيات شهداء مصر مؤكدة أن مدارس المحافظة تفخر بإطلاق أسماء شهدائنا الأبرار عليها لتُخلد أسمائهم.

وكان اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، قد أصدر قرارًا بإطلاق اسم "الشهيد خالد حمدي السواحلي" على المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة نظام ال5 سنوات لتكون مدرسة الشهيد خالد حمدي السواحلي الفنية الصناعية المتقدمة والتي تقع في مقابل منزل أسرته داعيا الله ان يلهم ذويه الصبر والسلوان ويتغمده برحمته ويتقبله عنده في الشهداء.

يذكر أن الشهيد خالد حمدي السواحلي استشهد أثناء أداء واجبه تجاه الوطني في 12 فبراير الماضي ،وأقيمت له جنازة عسكرية، ودفن جثمانه الطيب بالمقابر الجديدة غرب العاصمة

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