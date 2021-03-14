شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يشهد مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح الأحد، فعاليات المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال الفترة من 13 حتى 16 مارس الحالي بالمحافظة، بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات ومنسقي وأعضاء الجمعيات بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك لعرض وتفسير اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية 149 لسنة 2019.

ووجه محافظ الوادي الجديد خلال كلمته بالمؤتمر، الشكر والتقدير للجمعيات الأهلية والخيرية علي دورها في دعم جهود المحافظة لتقديم المساعدات والخدمات للحالات المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الوادي الجديد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات التنفيذية والجمعيات الأهلية في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال دراسة إحتياجات المواطنين بالقرى المستهدف تطويرها ضمن المبادرة بمركز الفرافرة والمساهمة في تنفيذ مشروعات صغيرة لأبناء هذه القرى لتمكينهم اقتصاديًا.