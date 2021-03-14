شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة المعادي وسيدة السلام وفتاة المترو وزوجة شبرا .. «انتهاكات وجرائم» تعصف بحقوق المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقائع متعددة شهدها المجتمع المصري على مدار الأسبوع الماضي، تختلف من حيث التفاصيل وتتفق من حيث المبدأ الذي يتمثل في الانتهاك والتعدي الغير إنساني على حقوق الإناث بداية من طفولتهن وحتى مرحلة النضج.

حالة من الرعب والاشمئزاز أثارته تلك الحوادث خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي عكسه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعليقاتهم التي لا تخلو من الاستنكار الناتج عن التكرار المستمر لتلك الانتهاكات.

«المصري اليوم» يلقي الضوء على أبرز الحوادث المنتهِكة لحقوق الإناث على مدار الأسبوع الماضي.

متحرش المترو

مقطع فيديو التقطته فتاة بكاميرا الهاتف الخاص بها توثيقًا للحظة تعرضها للتحرش على يد شاب في مترو الأنفاق داخل العربة الخاصة بالسيدات، حيث قام بفعل فاضح أثناء جلوسه في المقعد المقابل لها.

في غضون ساعات من شعر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الغضب، بين النشطاء الذين يطالبون بالقبض عليه ومعاقبته، ولا ولم يتم إصدار بيان من الجهات المختصة بشأنه حتى الآن.

سيدة السلام

في الطابق السادس من عقار بمدينة السلام، تسكن سيدة تبلغ من العمر 34 عاما، تعمل في عيادة متخصصة لأمراض النساء والتوليد، لاقت مصرعها بسبب مزاعم حارس العقار حول سلوكها.

وفقًا لتحقيقات النيابة، أبلغ الحارس صاحب العقار حين رأى أحدهم يصعد لشقة المجني عليها، ما جعل ثلاث أشخاص يقتحمون شقتها وينهالوا عليها بالضرب حتى سقطت من الشرفة وفارقت الحياة.

وفي رواية أخرى، قالها شقيق المجني عليها، أكد أن عامل الأنابيب كان يقوم بتغيير الأنبوبة في مكان الحادث، وكان باب الشقة مفتوحًا، لتفاجئ سيدة السلام بدخول ست أفراد من بينهم الحارس صاحب العقار وزوجته، وطالبوها بخلع ملابسها من أجل تصويرها عارية بحجة أنها على علاقة بشخص غريب، لكنها رفضت، لينتهي الأمر بإلقائها من شرفة منزلها، ووجه شقيق المجني عليها الاتهام، إلى الـ6 أفراد مطالبًا بعقوبتهم.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس ثلاث متهمين في القضية، أمس السبت، كما أصدرت تصريح بدفن الضحية بعد تشريح جثمانها لتحديد سبب الوفاة.

متحرش المعادي

مساء الأحد الماضي، نشرت سيدة تدعى أوجيني أسامة، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، عبر حسابها بموقع فيس بوك، ظهر خلال شخص يقوم باستدراج طفلة إلى مدخل إحدى العقارات بالمعادي ثم قيامه بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وفي غضون ساعات من نشر الفيديو كان أثار غضب واشمئزاز الرأي العام.

شن رواد السوشيال ميديا حملة قوية ضد الجاني الذي عرف بـ «متحرش المعادي»، حتى أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبسه، الثلاثاء، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بتحويله للمحاكمة الجنائية، وتم تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهم، اليوم الأحد، على أن تكون يوم 30 مارس المقبل.

سيدة شبرا

لسبب يبدو غير متوقع لكنه حدث بالفعل، تعرضت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، أثناء حلها في الشهر السابع للضرب على يد زوجها، باستخدام «وابور الجاز» مما تسبب في تعرضها لإصابات أودت بحياتها، نتيجة تأخرها في تحضير الطعام بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكشفت التحقيقات تعرض السيدة لإصابات بلغة تمثلت في كسر في قاع الجمجمة، ونزيف داخلي في المخ، وفارقت الحياة فور دخولها للمستشفى.

وأمرت النيابة بحبس الزوج أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما صرحت بدفن الجثة.