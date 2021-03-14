تعليم الجيزة : انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وتسليم الكتب للطلاب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استقبال مدارس المحافظة الطلاب للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2021

وتابع مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم الجيزة، سير انتظام الفصل الدراسي الثاني لمدارس تعليم الجيزة بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد «الجيار» على توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب، وشدد على الالتزام بكل الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وشدد «الجيار» على عدم دخول أي فرد للمدارس إلا بالكمامة والالتزم بالتباعد الجسدي والتعقيم اليومى حرصًا على سلامة الجميع.

تعليم الجيزة : انتظام الدراسة وتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس وتسليم الكتب للطلاب

تعليم الجيزة : انتظام الدراسة وتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس وتسليم الكتب للطلاب

تعليم الجيزة : انتظام الدراسة وتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس وتسليم الكتب للطلاب

تعليم الجيزة : انتظام الدراسة وتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس وتسليم الكتب للطلاب