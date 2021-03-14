شكرا لقرائتكم خبر عن فينود جايان الرئيس التنفيذي لـ ايكيا: «فرع مول العرب» يقام على 19 ألف و500 متر ويضم 7500 منتجا بينهم 1600 بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكّل دخول «ايكيا» للسوق المصري حدثًا استثنائيًا وفاصلًا، فخلال سنوات قليلة نجحت الشركة السويدية الرائدة في تجارة الأثاث واحتياجات المنزل الذكي في فرض أنماطًا استهلاكية مبتكرة ومغايرة لاتجاهات السوق التقليدية.

واستطاعت «ايكيا» من خلال منتجاتها في ترسيخ صورة ذهنية مقترنة بالعصرية والحداثة٬ فضلا عن نجاحها في تغيير مفاهيم وأذواق المستهلكين، بحيث باتت أكثر اعتمادا على قطع الأثاث الـذكي الذي يتيح مرونة في الاستخدام.

واليوم، وبعد مرور 7 سنوات على افتتاح متجرها الأول في مول كايرو فيستسفال سيتي بشرق القاهرة٬ أطلقت الشركة السويدية الأكبر عالميًا، ثاني فروعها المحلية بمول العرب في السادس من أكتوبر-، والذي يتوقع أن يستقبل أكثر من 3 ملايين زائر بعام 2021.

وقال فينود جايان، الرئيس التنفيذي لـ ايكيا الإمارات ومصر وعمان، في حواره مع «المصري اليوم الاقتصادي»٬ أن الشركة تسعى لتنفيذ المزيد من التوسعات بالسوق المصرية، وإطلاق فروعًا جديدة تمكنها من الوصول لعملائها في كل مكان وإلى نص الحوار:

لماذا قررت «ايكيا» الاستمرار في خطتها التوسعية رغم التحديات التي تواجه الأسواق بعد جائحة كورونا؟

السوق المصرية كان الأقل تأثرا بتداعيات جائحة كورونا٬ لما يمتلكه من فرص كبيرة للنمو٬ وما يشهده من حركة تنمية وعمران واسعة امتدت لأغلب المحافظات المصرية٬ بالتزامن مع قيام الحكومة بتنفيذ شبكة هائلة من البنى التحتية والإصلاحات الاقتصادية، التي حفزت الاستثمارات الخاصة على التوسع. نحن كمجموعة قررنا التكيف مع الموقف الجديد، والمضي قدما في خطتنا التوسعية دون انتظار٬ لدينا ثقة كبيرة في السوق المصرية الذي يتمتع بحجم استهلاك كبير ومتنوع٬ كما ان النجاحات التي لمستها الشركة منذ افتتاح أول فروعها في منطقة التجمع الخامس٬ واقبال العملاء على منتجاتنا كان عاملا محفزا للإسراع في تنفيـذ الفرع الثاني.

ولماذا تم اختيار منطقة غرب القاهرة؟

تحرص ايكيا على الوصول لعملائها في كل مكان، حيث يستهدف المتجر سكان غرب القاهرة والمناطق المجاورة لها مثل الشيخ زايد والدقي والمهندسين والزمالك والهرم والجيزة، حتى نتمكن من نقل تجربة التسوق المتكاملة لهم ارتكازا على رؤيتنا التي تسعى دائما لخلق «حياة يومية أفضل لكثير من الناس». ونتوقع أن يسهم افتتاح الفرع الجديد في التأثير إيجابيا على حياة هؤلاء المستهلكين من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والحلول المتطورة التي تراعي احتياجاتهم.

ما هي الخطط المستقبلية لـ «ايكيا» في السوق المصرية؟

تضع «ايكيا» خطة للتوسعات الاستثمارية المستقبلية افقيا ورأسيا٬ بشكل يتوافق مع النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، والشركة تدرس حاليًا العديد من المناطق المستهدفة لفتح فروع جديدة، وسيتم الإعلان عنها في حينها.

هل يمكن أن توضح أهم نقاط التميز بالفرع الجديد في مول العرب؟

يقع هذا الفرع على مساحة 19 ألف و500 متر مربع مقسمة على طابقين، بما يجعله أكبر فروع ايكيا ليس في مصر وحسب بل على مستوى العالم٬ وسنتمكن من استقبال أكثر من ثلاثة ملايين زائر في كل عام.

ويلبي المتجر الاحتياجات المتنوعة والمختلفة لعملائنا، من خلال توفير أثاث منزلي رائع وأفكار ملهمة ومنتجات تناسب كل ركن في المنزل. وتم تصميم واختيار مكان المتجر داخل المول ليكون متكاملاً ومتوافقاً تمامًا مع التصميم العام للمول٬ فهو يتميز بأربعة مداخل مباشرة على طابقين٬ كما يوفر المتجر الجديد حلول رقمية لأنظمة التخزين الخاصة به، والتي توجه العملاء من خلال عرض معلومات حول مجموعة المنتجات المتاحة والتصاميم المرغوب بها، فضلا عن اللافتات وأدوات التخطيط الرقمية٬ وبالتالي إثراء تجربة التسوق الخاصة بهم ويضم المتجر أيضا مخبزا صغيرا يقدم لأول مرة في مصر، مجموعة من المأكولات السويدية وخيارات من الخبز الصحي٬ وتم تصميم مطعم ايكيا ليستوعب حوالي 450 مقعداً٬ ويوفر أماكن عمل مخصصة للعملاء الذين يرغبون في العمل من المطعم.

كيف نجحت شركة ايكيا في الحفاظ على معايير الاستدامة العالمية؟

تعتمد شركة ايكيا في كل فروعها على التقنيات الذكية في تشغيل منظومة التكييف والإضاءة بما يمكننا من تقليص استهلاك الطاقة، كما تم تجهيز أسقف الفرع بطريقة تمكنه من تثبيت أنظمة الألواح الشمسية مستقبلا.

وعلى صعيد المنتجات فان ايكيا تعمل منذ اللحظة الاولي على مفهوم «التصميم الديمقراطي» الذي يراعي خمسة عناصر رئيسية٬ تجمع بين التوظيف الأمثل للمنتج والشكل والاستدامة والتصميم، كل ذلك بسعر منخفض٬ والشركة تقدم في فرعها الجديد أكثر من 7500 منتجًا خاضعًا لمعايير الاستدامة في جميع مراحل تصنيعية٬ بينهم 1400 منتجًا جديدًا على السوق المصري، ويتم تقديمهم للمستهلكين بأسعار ملائمة ومنخفضة ويتم مراجعتها دوريا، كما قامت الشركة بطرح أكثر من 1600 منتج بأسعار منخفضة وتلائم جميع الأذواق.