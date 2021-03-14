شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات السيسي .. مجلس الدولة يوافق على أول قرارات الاستعانة بالقاضيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد توجيهات الرئيس السيسي بالإستعانة بالمرأة في العمل القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، وافق المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

وقال رئيس مجلس الدولة أنه تم التنسيق مع المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وتيسير إجرءات إتمام هذا النقل.

وأضاف أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، أهمها :

(1) أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.

(2) الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

(3) خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.

(4) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

(5) استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

كما أكد رئيس مجلس الدولة أنه عقب صدور توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن بدأت هيئة مفوضي الدولة في تحضيرالقضايا المنظورة أمامها والمقرر إسناد الفصل فيها للقاضيات الجديدات ليشاركن زملائهن من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.

من جانبه قال أمين عام مجلس الدولة أنه تم توفيركل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة، وفقا للشروط المحددة لشغل وظيفتي ( مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً وهي :

(1) ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها.

(2) أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية أو وظيفة مُحام بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة «مندوب بمجلس الدولة»، أو تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة المُمتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة «نائب بمجلس الدولة»

(3) أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العُليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام.

(4) ألا تكون قد وقعت على المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو مُلاحظات.

(5) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

وذلك في الفترة من يوم الخميس الموافق 15/4/2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29/4/2021.