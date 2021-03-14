شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للعيد القومي.. محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير وتخطيط بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير هضبة ام السيد ومجلس المدينة الجديد وتخطيط وتجميل الطرق في إطار الاستعداد للعيد القومي للمحافظة

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، عدداً من المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعداد للعيد القومي للمحافظة .

تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير هضبة ام السيد، منها طريق شارع نادي الرياضات البحرية بمنطقة هضبة ام السيد بطول 1.7 كيلو وعرض 30 متر والذي جرى الانتهاء من جميع الأعمال وأعمال التخطيط والتجميل وإنشاء رقعتي شطرنج ضخمة ومقاعد .

أشار المحافظ ان الطريق وما به من اعمال التوسعة والتجميل، وأعمال مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال الإنارة وإنشاء باركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن، ومقاعد مضيئة ليلاً ورقعتي شطرنج ضمن المنطقة الترفيهية للمواطنين والزوار إضافة سياحية كبيرة وخصوصاً بمنطقة هضبة ام السيد الجاري تطويرها تطويراً شاملاً، بالاضافة للمشي السياحي الذي يطل على البحر بطول 2 كيلو، وبه أعمال المشايات بطول 2 كيلو وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وأعمال الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا وإضافة سياحية أخرى للمدينة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال الإنشائية لمبنى مجلس المدينة الجديد ومبنى الخدمات الملحق به وأشار محافظ جنوب سيناء أنه سيتم الانتهاء من الأعمال في نهاية العام الجاري 2021.