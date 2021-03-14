شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تبدأ الإعداد لتوزيع كراتين رمضان للمواد الغذائية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام الأورمان، أنه مع اقتراب شهر رمضان المعظم بدات الجمعية في وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية تعمل على توفيرها من الآن لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل إن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة بني سويف.

واوضح فؤاد أن الجمعية بدأت في اختيار الأصناف المقرر اضافتها في الكرتونة والكميات حيث تهدف إلى توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 يوما في رمضان.

واكد فؤاد، ان استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة خاصة بظهور جائحة كورونا فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول اليها.

وأشار فؤاد أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، لافتًا إلى ان توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة بني سويف يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة .