شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: إصلاح كسر بالخط الرئيسي بسبب انهيار جزء في جسر ترعة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أننا نجحنا في إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه الرئيسي المغذي لمستشفي أبوخليفة في وقت قياسي، بعد انهيار جزء في جسر الترعة المتجهة لمحافظة بورسعيد أمام محطة الكيلو 19 التابعة لمركز مدينة القنطرة غرب، لافتا إلى أن التحرك الفوري وانتقال فنيي وعمال الشركة إلى مكان البلاغ يرجع لتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

قال اللواء عبدالحميد عصمت، إن الواقعة بدأت عندما تلقيت غرفة عمليات الشركة بلاغا عن انهيار جزء في جسر الترعة المتجهة لمحافظة السويس أمام الكيلو 19 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، مما تسبب في كسر مفاجئ لخط المياه الرئيسي المغذي لمستشفي أبوخليفة، وعلى الفور انتقل وتحرك إلى مكان الواقعة فينيو وعمال الشركة بمنطقة القنطرة، وتمكنوا من إصلاح الكسر في وقت قياسي، وتم إعادة ضخ المياه مرة ثانية، تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة مياه والصرف الصحي بالقنطرة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.