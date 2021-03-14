شكرا لقرائتكم خبر عن عبر رسالة مكتوبة.. ماذا قال أسقف مغاغة للأنبا مكاريوس في تجليسه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، رسالة خاصة للأنبا مكاريوس، اسقف المنيا وتوابعها، عقب احتفالية اتمام مراسم وصلوات تجليسه على كرسي الايبارشية، بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بالمنيا.

وجاء نص الرسالة:

سيدنا الحبيب نيافه الأنبا مكاريوس- أسقف مدينه المنيا وتوابعهـا.

نشكر الله كثيراً، من أعماق قلوبنا، على تجليس نيافتكم على هـذه.

الإيبارشية المباركة ،وبهـذا التجليس التاريخي المبارك، أصبح للكنيسة القبطية، ولهـذه الإيبارشية، أب وراعي وقائد ماهـر، في محافظه المنيا، وفي نفس الوقت سند قوي لأخوتك الأساقفة، في هـذا الإقليم الكبير، وعمود من الأعمدة الروحية، يكون لك دور حيوي، في البنيان الوطني لمصر، وأيضاً في البنيان الروحي للكنيسة، في هـذه المحافظة.

اعتذر لتقصيري، في إمكانيه حضوري لتجليس نيافتك، لأنني كنت في دير الأنبا بيشوي، حاضراً تجليس نيافه الأنبا أغابيوس- أسقف ورئيس هـذا الدير.

وبنعمه ربنا اليوم، حسب الموعد، أسمحلي نمر ومعي الآباء وكلاء المطرانية، لكي نقدم التهنئة لنيافتك.

تجليس الأنبا مكاريوس اسقفا للمنيا

ألف بركه لتجليس نيافتك، الرب يعطيك وافر الصحة، والعمر الطويل.

واختتم أكثر من ٢٥ مطرانا وأسقفا طقس تجليس الأنبا مكاريوس، أسقفا لمدينة المنيا وتوابعها، وهو أول طقس تجليس أرثوذكسي يقام بمدينة المنيا منذ ٤٥ سنة، عندما تم تجليس الأنبا أرسانيوس، الراحل، أسقفا للمنيا وأبوقرقاص، عام ١٩٧٦.

تجليس الأنبا مكاريوس اسقفا للمنيا

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة الأنبا مكاريوس و٨ أساقفة آخرين الأسبوع الماضي.

تجليس الأنبا مكاريوس اسقفا للمنيا