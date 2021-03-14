شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بني سويف للصيانة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قطاع الكهرباء في بني سويف أنه تقرر فصل التيار الكهربي عن منطقتي ميدان المحطة وميدان حارث بمدينة بني سويف اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 12 ظهر غد الإثنين 15 مارس الجاري، وذلك لإجراء أعمال صيانة لمغذي الإشارات بلوحة كهرباء الجامعة

ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار الكهربي لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مُناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار الكهربي

