شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور نواب البرلمان.. «الصبروط» يناقش مشكلات مراكز شباب شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اجتماعا مع رؤساء مجالس ادارات مراكز شباب شبرا الخيمة ومديري المراكز بحضور نواب شبرا الخيمة في البرلمان المهندس عبدالسلام الخضراوي والحاج مجاهد نصار واشرف امين لمناقشة بعض الأوضاع والمشكلات التي تعوق هذه المراكز.

عقد الاجتماع بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة وتناول اللقاء مناقشة بعض المشكلات الانشائيه والفنيه التي تعوق بعض المراكز ووعد نواب شبرا بالتدخل الفورى لحل تلك المشاكل والتعاون من أجل تزليلها لخدمة شباب المدينة.

وأكد «الصبروط» على ان الجميع يتعاون من أجل الصالح العام ولخدمة الشباب مؤكدا تعاون جميع النواب مع مجالس الإدارات من أجل النهوض بمراكز الشباب بشبرا الخيمة لما يقدموه من دعم تشربعي وخدمي يصب في صالح الهيئات الشبابية والرياضة.

الصبروط يناقش مشكلات مراكز شباب شبرا الخيمه

الصبروط يناقش مشكلات مراكز شباب شبرا الخيمه

الصبروط يناقش مشكلات مراكز شباب شبرا الخيمه